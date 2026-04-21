Реклама

Заявление Владимира Зеленского о росте угроз со стороны Беларуси прозвучало после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По данным украинской разведки, в приграничье Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Президент Зеленский поручил соответствующими каналами предостеречь фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищаться.

«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок», — добавил Зеленский.

В конце марта по результатам доклада руководителя ГУР Олега Иващенко украинский президент также сообщал, что Россия планирует развертывание четырех наземных станций управления беспилотниками дальнего действия на территории Беларуси. На днях руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко подтвердил, что Россия готовит Беларусь к возможной эскалации, но «здесь и сейчас не будет вторжения». Да, по его словам, провокации в пограничье теоретически возможны, но это станет ошибкой Лукашенко. Собственно самому белорусскому диктатору в понедельник, 20 апреля, уже привидилось нападение со стороны Польши, стран Балтии и Украины, которое ему с Путиным якобы придется отбивать.

Реклама

Что же происходит на северных украинских рубежах? Действительно ли есть повторная угроза со стороны Беларуси? ТСН.ua разбирался.

Тыловая военная база России: ударной группировки в Беларуси нет

О готовности «применить все, что есть в случае нападения», самопровозглашенный руководитель Беларуси Лукашенко заявил в интервью российским пропагандистам, предупреждая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину. В феврале 2022 года Лукашенко предоставил территорию Беларуси, являющейся соучастником агрессии РФ против Украины, для полномасштабного вторжения российских войск, в частности для наступления на Киев и Чернигов, а также для запуска ракет по Украине.

Сейчас российские ракеты и шахеды не летят по Украине непосредственно с территории Беларуси. В начале апреля начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что для пролета «шахедов» Россия использует воздушное пространство Беларуси, Молдовы, непризнанного Приднестровья и Румынии. По его словам, в Беларуси могут быть определенные вышки, ретрансляторы, помогающие россиянам управлять ударными дронами. Вместе с этим, в конце февраля президент Зеленский намекал на проведение операций по уничтожению ретрансляторов на территории Беларуси.

О какой потенциальной угрозе идет речь сейчас? Прежде всего нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день Беларусь является долгосрочной угрозой как для Украины, так и для восточного фланга НАТО, прежде всего стран Балтии и Польши. За годы полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала военно-логистической базой России, оказывая Москве также помощь в обходе санкций.

Реклама

Белорусский ВПК (более 80% предприятий), по словам первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского, интегрирован в российский Гособоронзаказ и Государственную программу вооружений до 2034 года. Белорусские предприятия ремонтируют бронетанковое и ракетно-артиллерийское вооружение, средства связи, автоматизированные системы управления и авиационную технику.

В настоящее время в Беларуси находится около 2100 российских военнослужащих. Именно такая цифра отмечается в западной аналитике. В начале этого года в ГУР также заявляли об ограниченном присутствии российского контингента в Беларуси около 2000-2500. Поэтому все эксперты сходятся во мнении, что нет признаков подготовки ВС Беларуси и России к повторному вторжению в Украину с севера или атак против стран Альянса.

В марте Александр Сырский отмечал, что в 2026 году Россия планирует рекрутировать еще 409 тысяч военных. При этом, по словам президента Зеленского, дефицит российского бюджета — около $100 млрд. Очередная война США и Израиля против Ирана, которая распространилась на страны Персидского залива и привела к мировому энергетическому кризису из-за блокирования Тегераном Ормузского пролива, добавила в бюджет РФ только 10%. на энергоносители.

Поэтому ограничение в РФ доступа к соцсетям, по мнению украинского президента, — чтобы не было бунтов из-за возможности проведения в России всеобщей мобилизации, которая коснется людей в крупных городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Реклама

«Для чего делать мобилизацию такую большую? Для того чтобы повторить наступление, большое наступление на Украину. Вариант Б — для того, чтобы меньше затрат и меньше усилий, и сделать параллельное наступление небольшим туда, где можно ограничиваться меньшим количеством боевых сил. Почему? Потому что то или иное государство, например Балтия, не готово к сильному противостоянию. Просто потому, что они маленькие, а не потому, что они не смелы», — добавил президент Зеленский.

Обучение и призыв в Беларуси: отвлечение внимания и диверсионная деятельность

На прошлой неделе американский Институт изучения войны (ISW) отмечал, что, несмотря на повышение единовременных выплат (в ряде российских регионов почти в 1,5 раза), темпы набора контрактников в российскую армию продолжают сокращаться с ростом потерь на поле боя. Для их пополнения, а также ротации и сохранения своих позиций на фронте 400 тыс. новых рекрутов — это базовый для России минимум в 2026 году.

Так что ВС Беларуси, а это до 48 тыс. активных военнослужащих и командиров (плюс еще 145 тыс. резервистов и 55 тыс. бойцов территориальной обороны), вряд ли представляет угрозу. А спикер ГНСУ Андрей Демченко заявил, что украинские пограничники пока не фиксируют в Беларуси перемещение техники или подтягивание к границе войск.

В то же время эксперты напоминают, как в январе этого года Лукашенко устроил внезапную масштабную проверку боеготовности ВС Беларуси с использованием опыта войны России против Украины и его применением в войсках, а также отработкой противодействия беспилотникам и развертывания техники из складов хранения. Уже в апреле Лукашенко заявил, что «надо мобилизоваться, чтобы пережить эти сложные времена», и через несколько дней подписал указ о призыве в белорусскую армию и пограничную службу офицеров запаса для обеспечения подготовки мобилизационного резерва.

Реклама

Поэтому заявление президента Зеленского о строительстве в Беларуси дорог к территории Украины и налаживании артиллерийских позиций можно считать сигналом о подготовке Беларуси, являющейся российским полигоном и военным тылом, к долгосрочному противостоянию, которым не следует пренебрегать. Тем более, странам восточного фланга НАТО. Действительно, пока полномасштабную военную угрозу со стороны Беларуси эксперты считают маловероятной, поэтому все, что делает Лукашенко, это скорее подготовка к увеличению диверсионной деятельности. А министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна публично подверг критике президента Зеленского за то, что его слова о военной угрозе странам Балтии не отвечают эстонским разведданным.

В то же время, не стоит забывать, что именно накануне совместных российско-белорусских учений Запад-2025 в Польшу полетели российские дроны. Западные аналитики и эксперты уже давно предупреждают о риске использования Россией территории Беларуси для возможного нападения на страны Балтии, в частности, их отрезания от Польши по Сувальскому коридору. Это, напомним, 65 км полоса земли, соединяющая Калининград с Беларусью. А после учений Запад-2025 следующие военные маневры Беларусь проводила именно у границы Литвы и Польши.