"Угроза с севера сейчас минимальна": Наев показал военные учения на Киевщине (видео)

В Киевской области продолжаются военные учения, ситуация на этом напряжении сейчас стабильная и контролируемая.

В Северной операционной зоне продолжаются оперативно-тактические учения по охране и обороне особо важных государственных объектов критической инфраструктуры во время ведения боевых действий "Оксиморон-2023". Сейчас угроза с севера против Украины минимальна.

Об этом сообщили в Командовании Объединенных Сил ВСУ.

В Киевской области проведено тактико-специальное обучение Сил обороны Украины по обороне зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Эти тренировки проходят на постоянной основе.

"Сначала военнослужащие готовятся в составе своих подразделений отдельно. Через определенный период проходят совместные тренировки и учения, в ходе которых военнослужащие оттачивают свои навыки в условиях приближенных к боевым", — говорится в сообщении.

Как сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командиры и штабы предусматривают маневры войск и другие военные меры для того, чтобы в любое время вовремя отреагировать на возможные действия врага.

"Сейчас угроза с севера против Украины минимальна. Кроме того, проведен ряд комплексов и мероприятий, которые делают невозможным проход вражеских сил через границу", — заявил Наев.

Он добавил, что Силы обороны постоянно укрепляют государственную границу Украины на Киевском направлении. В частности, обустраиваются и образуются соответствующие заграждения, обеспечивающие непроходимость вражеских сил в этом направлении.

"Сейчас в Киевском направлении ситуация стабильная и контролируемая", — подытожил Наев.

Напомним, по оценкам Жданова, 300 тысяч оккупантов, которые РФ держала как резерв и готовила на своих полигонах, уже в Украине.

По данным Генштаба ВСУ Россия атакует на 5 направлениях.

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