Угроза серьезных ракетных обстрелов Киева существует: Денисенко о возможном продолжении истории с дроном над Кремлем

Исполнительный директор Украинского института будущего отметил, что на угрозы Москвы стоит смотреть как на украшение речи.
Существует серьезная угроза ракетных обстрелов Киева.
Исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко в эфире телеканала "Киев" рассказал о возможном продолжении истории с дроном в Кремле.
Он отметил, что угроза серьезных ракетных обстрелов Киева существует, поэтому пренебрегать тревогами в любом случае нельзя.
"Нужно понимать, что действительно единственное, что они могут сделать (ответить на "атаку дроном Кремля" — ред.) — это теоретически обстрелять центр Киева. У них нет никаких других возможностей", — добавил он.
Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве раздались два мощных взрыва, после чего в небо поднялся густой дым и выключилась подсветка стены. Теперь там разработали инструкцию на случай воздушной атаки БПЛА из Украины.
Читайте также:
- Прилет по путинской норе: Арестович спрогнозировал, ожидать ли украинцам ядерного ответа РФ
- Атаку беспилотников на Кремль обсудили на закрытой встрече в ЦРУ: что известно
- "Все стороны должны избегать обострения": Китай отреагировал на атаку дронами по Кремлю