Угроза со стороны Беларуси: что задумали Путин и Лукашенко
о масштабном наступлении со стороны Беларуси речь не идет, но возможны пограничные провокации.
Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.
Об этом сообщил командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки.
При этом он отметил, что с военной точки зрения белорусская армия пока не готова к ведению полноценных боевых действий и остается слабой структурой.
В этом контексте Немичев напомнил о заявлениях самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости готовиться к войне, развитии военной инфраструктуры у границы Украины и призыве в белорусскую армию офицеров запаса.
«Есть основания полагать, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну», — подчеркнул украинский командир.
Однако Немичев отметил, что о масштабном наступлении со стороны Беларуси речь не идет: возможны пограничные провокации и создание напряжения на севере Украины, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ с ключевых направлений на востоке и юге.
«Никаких наступлений на Киев, Луцк, Житомир или Ровно не прогнозируется. Такие сценарии пока нереалистичны», — подчеркнул он.
По словам Константина Немичева, украинская сторона передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости каких-либо провокаций.
«При этом следует понимать, что Украина имеет достаточные возможности, чтобы в случае необходимости быстро продемонстрировать ответ», — подытожил командир спецподразделения Kraken.
Беларусь готовится к провокациям — что известно
Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.
Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повышении активности вооруженных сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.