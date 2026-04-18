Угроза со стороны Беларуси: что задумали Путин и Лукашенко

Угроза провокаций со стороны Беларуси

Реклама

Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями.

Об этом сообщил командир спецподразделения Kraken Константин Немичев со ссылкой на данные разведки.

При этом он отметил, что с военной точки зрения белорусская армия пока не готова к ведению полноценных боевых действий и остается слабой структурой.

Реклама

В этом контексте Немичев напомнил о заявлениях самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости готовиться к войне, развитии военной инфраструктуры у границы Украины и призыве в белорусскую армию офицеров запаса.

«Есть основания полагать, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну», — подчеркнул украинский командир.

Однако Немичев отметил, что о масштабном наступлении со стороны Беларуси речь не идет: возможны пограничные провокации и создание напряжения на севере Украины, чтобы оттянуть часть подразделений ВСУ с ключевых направлений на востоке и юге.

«Никаких наступлений на Киев, Луцк, Житомир или Ровно не прогнозируется. Такие сценарии пока нереалистичны», — подчеркнул он.

Реклама

По словам Константина Немичева, украинская сторона передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости каких-либо провокаций.

«При этом следует понимать, что Украина имеет достаточные возможности, чтобы в случае необходимости быстро продемонстрировать ответ», — подытожил командир спецподразделения Kraken.

Беларусь готовится к провокациям — что известно

Напомним, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко во время совещания по итогам комплексной проверки армии отметил, что Беларусь должна быть готова к полноценным боевым действиям.

Россия пытается усилить атаки ударными беспилотниками в своей войне против Украины. Для этого на территории Беларуси началось строительство баз наземного управления для дронов большой дальности.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о повышении активности вооруженных сил на территории Беларуси и очередных попытках России втянуть соседнее государство в войну против Украины.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.