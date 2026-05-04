Угроза со стороны Беларуси: Жорин оценил вероятность нового наступления

Путин, Беларусь, война

Пока признаков подготовки полномасштабного наступления со стороны Беларуси нет. Активное обсуждение этого вопроса может являться частью давления на Украину.

Об этом сообщает подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

«Не думаю, что в ближайшее время нам придется отражать реальное наступление со стороны Беларуси. Как обычно, это больше похоже на очередную волну информационного давления», — отметил эксперт.

В то же время, он отметил, что Беларусь остается зависимой от России и не может полностью дистанцироваться от войны.

«Эта страна не может игнорировать войну и не помогать нашему врагу, поэтому мы периодически наблюдаем активизацию их действий», — пояснил он.

Несмотря на это, по словам Жорина, отсутствуют конкретные факты, свидетельствующие о подготовке наступательной операции.

«А мы все же должны делать выводы, анализируя именно факты, указывающие на подготовку наступательных действий со стороны белорусов», — подчеркнул эксперт.

В то же время, риск провокаций сохраняется, и к ним, наслаждает военный, следует быть готовыми всегда — вдоль всей границы с недружественными странами.

Угроза со стороны Беларуси — последние новости

Ранее с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, идентифицируемый как ретранслятор для усиления сигнала российских средств поражения во время атак. В ГПСУ предупреждают, что такие действия свидетельствуют о попытках дестабилизации ситуации на границе и не исключают новых провокаций. В то же время угроза со стороны Беларуси остается постоянной из-за ее поддержки России в войне против Украины.

Украина внимательно отслеживает все действия белорусских военных у границы, но серьезной угрозы наступления не фиксируют. Провокации возможны, однако в СНБО подчеркивают, что они будут ограничены и будут иметь последствия для самой Беларуси.

