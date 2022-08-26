Угроза сохраняется, хотя штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей

Штормовая погода в Черном море заставила врага сократить количество ракетоносителей до двух – надводного и подводного – а соответственно и количество «Калибров» до 12.

Об этом информирует оперативное командование "Юг"

Однако и ракетная угроза, и минная опасность не теряют актуальности.

"Помните об обязательности соблюдения мер безопасности, не пренебрегайте предупреждениями о воздушной тревоге, будьте бдительны и здравомыслимы, не испытывайте судьбу в запрещенных для посещения местах, а источники информации выбирайте только достоверные. Держите строй! Вместе до Победы!", — говорится в сообщении.

Тем временем вечером 20 августа в оккупированном Севастополе снова были слышны взрывы (видео).

Напомним, над Днепропетровщиной сбили 4 вражеских ракеты "Калибр" .

Как сообщалось, Жданов озвучил три варианта, ожидающих армию Путина в Херсоне.

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