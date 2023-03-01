"Угроза сохраняется": Зеленский провел совещание по работе энергосистемы

Украина начала готовиться к следующему отопительному сезону, сказал президент.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению стабильности работы украинской энергосистемы.

Об этом глава государства рассказал в своем традиционном видеообращении вечером, 1 марта.

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"В энергетическом совещании приняли участие все, от кого зависит стабильность работы нашей энергосистемы. Это было длительное совещание – три часа", – отметил Зеленский.

В нем приняли участие представители энергетических компаний: "Нефтегаза", "Энергоатома", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и других, а также правительство, Офис президента, глава профильного комитета ВР, военные и разведка.

"Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил без преувеличения каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа ради энергосистемы продолжается", – сказал президент.

По его словам, на энергетическом совещании зафиксировались текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. Также Украина начала готовиться к следующему сезону – каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу.

"Видим риски – найдем реагирование", – подытожил Зеленский.