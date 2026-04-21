Угроза для Сум: что происходит на границе и возможен ли прорыв

Суммы под ударом / © Кордон.Медиа

Несмотря на напряженную ситуацию на приграничье Сумской области, речь не идет о быстром прорыве российских войск или окружении областного центра. В то же время жителям следует быть готовыми к продолжению интенсивных воздушных атак.

Об этом заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире «Київ24».

По его словам, Сумы остаются важным логистическим узлом для украинской обороны, что усложняет врагу продвижение вглубь региона.

«Хотя ситуация напряженная, сейчас нет угрозы окружения или быстрого прорыва вглубь региона, ведь город остается мощным логистическим хабом нашей обороны», — сказал он.

Эксперт отметил, что из-за отсутствия значительных успехов на земле российские силы, вероятно, и дальше будут делать ставку на удары с воздуха по областному центру и инфраструктуре.

В то же время стойкость украинских подразделений на границе не позволяет противнику изменить ситуацию на фронте в свою пользу. В настоящее время ключевой угрозой остаются именно регулярные обстрелы, истощающие гражданскую инфраструктуру.

В соцсетях тем временем распространяется информация о якобы риске полуокружения Сум, однако в Вооруженных силах Украины такие заявления опровергают.

Сумы под ударом: что известно о ситуации в городе

Напомним, ранее стало известно, что до 15 выросло количество пострадавших в результате ночной атаки БпЛА РФ по городу Сумы. Среди раненых есть и трое детей: девочки 13, 15 и 17 лет. Они госпитализированы.

Враг направил по городу 10 беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру. Под ударом оказались 12 многоэтажек, три учебных заведения, общежитие и городская больница.

Ранее уже говорилось, что ночной обстрел Сум привел к попаданию в спальный район и в крышу медучреждения.