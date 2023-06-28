Угроза теракта на Запорожской АЭС: мэр Николаева советует сделать запас еды и воды

Направление эвакуации в случае катастрофы на атомной станции будет зависеть от "розы ветров".

Мэр Николаева Александр Сенкевич посоветовал жителям города сделать запас еды и воды минимум на 5 дней на случай, если российские оккупанты устроят теракт на Запорожской АЭС.

Об этом он говорил в комментарии изданию "НН".

По словам Сенкевича, вопрос эвакуации населения при подрыве Запорожской АЭС обсуждается на уровне государства.

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“Сейчас готовятся действия, которые нужно совершить, учитывая, какой может быть уровень радиации. Направление эвакуации будет зависеть от "розы ветров", если такой взрыв произойдет. Зная уровень подготовки операций россиян, они будут готовиться [к подрыву Запорожской АЭС], даже если ветер будет в направлении России”, — отметил мэр Николаева.

Он заверил, что в случае опасности обо всех необходимых действиях будет объявлено централизованно.

“Сегодня можно сказать горожанам, что они должны иметь пятидневный набор продовольствия и воды на всякий случай. Это уже можно готовить, чтобы он всегда был”, – добавил Александр Сенкевич.

Напомним, украинские власти подготовили план эвакуации жителей нескольких областей на случай, если Россия совершит теракт на временно оккупированной Запорожской АЭС. В каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

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