Угроза российского удара уже в эту ночь: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский заявил о риске ракетной атаки и запуске «Шахедов».

Вера Хмельницкая
Президент України попередив про небезпеку

РФ может атаковать в ближайшее время / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о вероятности новой атаки России в ближайшее время. По его словам, угроза может реализоваться уже этой ночью.

Об этом заявил президент Украины 14 апреля.

В ходе брифинга в Норвегии глава государства отметил, что в воздушном пространстве уже фиксируются вражеские «Шахеды».

Сегодня ночью может быть очередной российский удар. В небе над Украиной сейчас много «Шахедов». Возможно, будут задействованы и ракеты», — сказал он.

Также сохраняется риск применения ракетного вооружения.

Зеленский напомнил о недавнем ударе по Днепру, который привел к гибели людей и большому количеству раненых. Президент подчеркнул, что подобные атаки остаются серьезной угрозой мирному населению.

Отдельно он поблагодарил Норвегию за поддержку Украины, в частности, за помощь в укреплении противовоздушной обороны и развитие беспилотных технологий. По словам президента, такое сотрудничество является критически важным для противодействия российским атакам.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины впервые в истории достаточный уровень вооружения, чтобы эффективно защищаться от российских атак.

Напомним, в больницу Днепра доставили 16 пострадавших из-за удара РФ по городу. Среди них тяжелые и крайне тяжелые. Врачи поделились жуткими подробностями о состоянии травмированных.

Следующая публикация

