Угроза ударных БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Ближе к ночи 5 декабря армия РФ выпустила по территории Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед". По состоянию на 22:59 было зафиксировано движение ударных БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Также отмечается, что есть угроза применения беспилотников с севера в Харьковской области.

Сигнал воздушной тревоги объявили в следующих областях:

Киевская;

Черкасская;

Винницкая;

Хмельницкая;

Кировоградская;

Днепропетровская;

Харьковская;

Запорожская.

Актуальная карта воздушных тревог

В 23:18 данные обновились – "покраснела" и Полтавская область. Через 8 минут под угрозой оказались также Николаевская и Херсонская области. Еще позже – Житомирская и Донецкая области.

Напомним, вечером 5 декабря взрывы прогремели в Одессе. Отмечалось, что работает ПВО.

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