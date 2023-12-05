Угроза ударных БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне продолжают терроризировать мирное популяция.
Ближе к ночи 5 декабря армия РФ выпустила по территории Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед". По состоянию на 22:59 было зафиксировано движение ударных БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Также отмечается, что есть угроза применения беспилотников с севера в Харьковской области.
Сигнал воздушной тревоги объявили в следующих областях:
- Киевская;
- Черкасская;
- Винницкая;
- Хмельницкая;
- Кировоградская;
- Днепропетровская;
- Харьковская;
- Запорожская.
В 23:18 данные обновились – "покраснела" и Полтавская область. Через 8 минут под угрозой оказались также Николаевская и Херсонская области. Еще позже – Житомирская и Донецкая области.
Напомним, вечером 5 декабря взрывы прогремели в Одессе. Отмечалось, что работает ПВО.
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