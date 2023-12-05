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Угроза ударных БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
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1393
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Угроза ударных БПЛА: в ряде областей объявлена воздушная тревога

Сирена/Иллюстративный фото

Россияне продолжают терроризировать мирное популяция.

Ближе к ночи 5 декабря армия РФ выпустила по территории Украины иранские дроны-камикадзе "Шахед". По состоянию на 22:59 было зафиксировано движение ударных БПЛА из Черкасской области в направлении Киевской области.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Также отмечается, что есть угроза применения беспилотников с севера в Харьковской области.

Сигнал воздушной тревоги объявили в следующих областях:

  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Винницкая;
  • Хмельницкая;
  • Кировоградская;
  • Днепропетровская;
  • Харьковская;
  • Запорожская.
Актуальная карта воздушных тревог / ©
Актуальная карта воздушных тревог

В 23:18 данные обновились – "покраснела" и Полтавская область. Через 8 минут под угрозой оказались также Николаевская и Херсонская области. Еще позже – Житомирская и Донецкая области.

Напомним, вечером 5 декабря взрывы прогремели в Одессе. Отмечалось, что работает ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
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