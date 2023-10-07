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Угроза ущерба на миллионы гривен: в Украине зафиксировали по меньшей мере 4 волны кибератак

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Угроза ущерба на миллионы гривен: в Украине зафиксировали по меньшей мере 4 волны кибератак

Кибератака / Фото: Associated Press

В августе-сентябре 2023 года группировка уже неоднократно предпринимала попытки похитить десятки миллионов гривен.

В период с 2 по 6 октября 2023 года в Украине осуществили не менее четырех волн кибератак.

Об этом сообщает Государственная служба спецсвязи и защиты информации.

Отмечается, атаки были совершены группировкой UAC-0006 с применением вредоносной программы SmokeLoader.

"Для отправки электронных писем применяются скомпрометированные электронные почтовые ящики, а перенос вируса на компьютер осуществляется несколькими способами. Во вложении в письмо обычно содержится PDF-файл, открытие которого приведет к загрузке архива или сразу сам архив. компьютера вредоносным программным обеспечением SmokeLoader", — говорится в сообщении.

Отмечается, что типовой злонамеренный замысел группировки UAC-0006 заключается в поражении бухгалтерских компьютеров, посредством которых осуществляется обеспечение финансовой деятельности, а также похищении аутентификационных данных и создании несанкционированных платежей.

В августе-сентябре 2023 года упомянутая группировка уже неоднократно предпринимала попытки похитить десятки миллионов гривен.

Напомним, сотрудничающие с российской военной разведкой хакерские группировки рассылают электронные письма с опасным контентом, замаскированным под информационные сообщения.

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Дата публикации
Просмотры
198
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