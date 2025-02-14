Угроза утечки радиации на ЧАЭС после удара дрона: что говорит главный инженер

Превышение радиационного фона не фиксируется.
После того, как российский дрон попал в укрытие Чернобыльской АЭС, существует вероятность выхода радиоактивных веществ.
Об этом сказал главный инженер ЧАЭС Александр Титарчук на брифинге в пятницу, 14 февраля, передает Укринформ.
По его словам, старое укрытие, которому уже почти 40 лет, после удара беспилотника получило повреждение, поэтому уменьшилась его защитная функция.
"Теперь есть вероятность выхода радиоактивных веществ в силу тех или иных действий, которые могут быть на старом объекте укрытия", — сказал он.
Однако, по его словам, пока такой угрозы нет, ситуация на ЧАЭС контролируется.
“Превышение контрольных уровней относительно радиационного фона на площадке не зафиксировано. Фон не изменился", — подчеркнул он.
Напомним, после удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльной АЭС спасатели обнаружили несколько мест повреждений и ликвидировали все возгорания.
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