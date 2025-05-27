Угроза в Сумской области: в ГПСУ сообщили об активности оккупантов

Российская армия. / © Associated Press

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В последнее время русская армия начала расширять зону применения тактики малых штурмовых групп в Сумской области.

Об этом сообщил спикер ГНСУ Андрей Демченко в комментарии hromadske.

По его словам, группы оккупантов иногда пытаются "залететь" на территорию Украины на квадроциклах и мотоциклах. Россияне задействуют скорость, чтобы максимально продвинуться в глубь страны. После этого они пытаются закрепиться в условных норах и выжидать подкрепления для того, чтобы больше вести бои.

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Наиболее активно такие группы захватчиков действуют в направлении Басовки и Журавки.

"Это постоянные действия противника. Сейчас видим, что они пытаются расширить эту зону. Если раньше было Новенькое, дальше направление населенного пункта Басовка, Журавка, то сейчас, к сожалению, фиксируем подобное еще на двух направлениях населенных пунктов", - высказался Демченко.

По его словам, это длится уже не одну неделю. Кроме того, захватчики ежедневно обстреливают из артиллерии, дронов и авиации все приграничья.

Демченко сообщил, что в Сумской области наиболее активно со всей российской границы действуют ДРГ. Диверсанты более активны на севере Сумщины, ближе к Черниговской области или южнее - ближе к Харьковщине.

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В свою очередь, украинские военные используют все имеющееся вооружение, чтобы уничтожать эти вражеские группы.

Ситуация в Сумской области

По состоянию на 26 мая в Сумской области под контролем РФ находятся населенные пункты Новенькое, Басовка Юнаковской общины и Веселовка, Журавка Хотинской общины.

Заметим, УВ Курск заявляли о том, что российские военные не зашли в Юнаковку. Информация противника не соответствует действительности.

Военный эксперт Николай Маломуж говорит, что ситуация в Сумской области остается напряженной и маневровой. Россияне проникают в отдельные населённые пункты, но не могут закрепиться. Силы обороны не дают врагу сформировать плацдарм.

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Руководитель прессслужбы 15 мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов заявляет угрозу на границе. По его словам, Сумская область является одним из приоритетных направлений российской оккупационной армии. Вражеские обстрелы региона усиливаются.

Дата публикации 20:18, 21.05.25 Количество просмотров 442 Дети среди пострадавших: жуткий удар по Киевщине! Сумы без света и воды