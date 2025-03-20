Угроза в Сумской области: Зеленский заявил, что ВСУ делают шаги "в другом направлении"

Армия Российской Федерации накапливает войска в Сумском направлении, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области. Впрочем, ВСУ "неожиданно делают шаги в другом направлении"

Об этом заявил на Zoom-конференции президент Владимир Зеленский, сообщает NV.

"В Сумах они накапливают эти войска, но они должны нас полностью оттуда вытеснить. Ну а вы знаете, что мы там проводим те или иные шаги. В одном направлении, потом немного сместились мы и неожиданно делаем шаги в другом направлении", — сказал Зеленский.

По его словам, Курская операция сорвала наступление РФ в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. За это время захватчики наступали только на востоке.

"Теперь план тот же, вытеснить нас полностью с Курского направления. Они там увеличили количество своих войск. После того как вытеснить, ударить в направлении Сум, и затем перемещать войска на Харьков, соответственно и на Запорожье для того, чтобы сделать то же самое", — рассказал украинский лидер.

Напомним, в ГНСУ сообщили, что российские войска пытаются зайти на территорию Сумской области. Для этого оккупанты используют разную тактику: задействуют и штурмовиков, и диверсионные группы.

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