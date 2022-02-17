Угроза вторжения РФ: кто чаще всего в Украине покупает оружие и увеличился ли ажиотаж

Информация о том, что люди стали больше покупать оружие, не соответствует действительности.
В Украине оружие преимущественно покупают те граждане, которые уже имеют на это разрешение и владеют им.
Об этом рассказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, сообщает "Укринформ".
По его словам, информация о том, что люди стали больше покупать оружие, не соответствует действительности.
"Да, люди покупают. Но чаще оружие покупают те, у кого уже есть оружие. Я бы не сказал, что граждане Украины, которые раньше не имели его, постоянно получают разрешения на оружие. Я бы не сказал, что увеличилось количество людей, которые не имели никогда оружия (и приобрели его. — Ред.). Вообще, преимущественно покупают оружие те люди, которые уже имеют разрешение, имеют одну, две или более единиц. Довооружаются", — сказал заместитель председателя Нацполиции.
Он заверил, что полиция тщательно контролирует обращение оружия и постоянно проверяет условия его хранения.
"Нацполиция постоянно осуществляет контроль за оборотом оружия, в частности охотничьего, для предупреждения фактов неправомерного использования и обращения", — подытожил Фацевич.
Как получить разрешение на оружие
Заместитель председателя Нацполиции рассказал, как получить разрешение на приобретение и хранение охотничьего оружия.
Для этого нужно: написать заявление в полицию, к которой приобщить пакет документов, пройти обучение. После получения разрешения и приобретения оружия его необходимо зарегистрировать по месту жительства, чтобы правоохранители держали на контроле.
"Люди покупают либо спортивное, либо охотничье оружие. И полный пакет документов, и спецпроверку, и обучение человек проходит", — сказал Фацевич.
Ранее сообщалось, штурмуют ли люди магазины и оружейные на фоне информации о вероятном вторжении РФ.
Напомним, глава МВД Денис Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия.
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