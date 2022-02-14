Угроза вторжения России: полиция по всей Украине переведена на усиленный режим

Угроза вторжения России: полиция по всей Украине переведена на усиленный режим

Усиленный режим несения службы будет действовать с 14 по 19 февраля.

На фоне сообщений о возможной эскалации со стороны России весь личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы.

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул, что усиленный режим полиции во всех областях — "это не дополнительный повод для паники. Это для защиты и полной готовности".

Что изменится для населения Украины:

увеличение количества патрулей, обеспечивающих публичную безопасность и порядок на улицах

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Как пояснил руководитель Нацполиции, усиленный режим несения службы был принят, чтобы быстрее реагировать на любые угрозы безопасности граждан.

Стоит отметить, что западные СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные направили НАТО и союзникам информацию о возможном нападении России на Украину 16 февраля. Такую же информацию союзникам вроде бы сообщил и президент США Джо Байден, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

В то же время в Пентагоне не подтвердили информацию, что Россия планирует полномасштабное военное наступление на Украину 16 февраля.

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