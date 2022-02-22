Угроза вторжения России: в каком режиме работает бизнес в Украине

3% руководителей бизнеса сообщили о выезде за границу.

На фоне российской агрессии 90% членов Европейской Бизнес Ассоциации продолжают работать в обычном режиме.

Об этом сообщили в ЕБА 22 февраля по итогам экспресс-опроса 53 руководителей компаний-членов ассоциации, проведенного 21 февраля.

Также читайте ЕС подготовил санкции против всех депутатов Госдумы: активы заморозят и запретят въезд

Из них около 70% компаний уже имеют планы "Б" по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом 15% сообщают о готовности к релокации, однако остаются в Украине и продолжают следить за ходом событий.

Только 3% руководителей бизнесов сообщили о выезде за границу, другие 11% – об отъезде их семей, впрочем, некоторые сделали это по требованию главных офисов компаний.

"Чрезвычайно впечатляет выдержка и устойчивость наших компаний, которые продолжают работать и верят в лучшее будущее для Украины", – заявила исполнительная директор Ассоциации Анна Деревянко.

В ЕБА добавили, что их офисы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и Харькове также продолжают работать в обычном режиме.

Напомним, 21 февраля вечером президент РФ Владимир Путин объявил о признании якобы независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые там находятся еще с 2014 года.

Авиаперевозчики прекращают сообщение с Украиной: действительно ли это так и чего ждать дальше

Читайте также: