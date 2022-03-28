Угроза ядерной безопасности Европы из-за действий россиян на ЧАЭС и "Оскар-2022": главные новости ночи 28 марта

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 28 марта:
- "Неделя планируется очень насыщенной": ночное обращение президента Зеленского. Читать дальше –>
- Россияне продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС, потому Украина требует от ООН направить туда миссию. Читать дальше –>
- Украинские защитники уже в 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке. Читать дальше –>
- "Оскар-2022": список лауреатов премии этого года. Читать дальше –>
- Россияне затихли на Полесье и Сиверщине, а также отводят войска из-под Сум: ночная сводка штаба. Читать дальше –>
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