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Угроза ядерной безопасности Европы из-за действий россиян на ЧАЭС и "Оскар-2022": главные новости ночи 28 марта

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Угроза ядерной безопасности Европы из-за действий россиян на ЧАЭС и "Оскар-2022": главные новости ночи 28 марта

Чернобыльськая АЕС / Instagram

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 28 марта:

  • "Неделя планируется очень насыщенной": ночное обращение президента Зеленского. Читать дальше –>
  • Россияне продолжают милитаризировать зону отчуждения ЧАЭС, потому Украина требует от ООН направить туда миссию. Читать дальше –>
  • Украинские защитники уже в 12 раз разбили российских оккупантов в Чернобаевке. Читать дальше –>
  • "Оскар-2022": список лауреатов премии этого года. Читать дальше –>
  • Россияне затихли на Полесье и Сиверщине, а также отводят войска из-под Сум: ночная сводка штаба. Читать дальше –>

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