Угроза ядерной катастрофы: что происходит на ЗАЭС из-за обстрелов российских военных

Реакторы в опасности.

В ночь на 4 марта российские войска начали обстреливать Запорожскую АЭС. Об этом заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

По сообщению пресс-службы, снаряды попадают прямо по блокам, рядом с опасным ядерным производством. Также на АЭС расположен хранилище отработанного ядерного топлива.

Позже появилась информация, что за территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание. В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что российские оккупанты попали и в первый блок атомной станции. Насколько это соответствует действительности, пока неизвестно. Оккупанты не подпускают пожарных, чтобы те потушили огонь.

Президент Украины Владимир Зеленский из-за пожара на Запорожской АЭС обратился в международное сообщество с призывом не допустить катастрофы.

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Владимир Зеленский напомнил мировому сообществу о трагедии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Обращаюсь ко всем украинцам, всем европейцам, всем людям, кто знает слово "Чернобыль", кто знает, сколько горя и жертв принес взрыв на атомной станции. Это была глобальная катастрофа. С ее последствиями боролись сотни тысяч человек. Эвакуировали десятки тысяч людей. Россия хочет это повторить и уже повторяет, но в шесть раз больше. Европейцы, проснитесь, пожалуйста, говорите своим политикам — российские войска обстреливают атомную станцию в Украине — Запорожскую атомную станцию, город Энергодар", — сказал глава государства.

По его словам, на Запорожской АЭС шесть энергоблоков. В то время как в Чернобыле взорвался один энергоблок.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия впервые в истории человечества прибегла к ядерному террору во время ведения захватнической войны против Украины.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы у опасности ", — сказал и. о. генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) связалось с представителями украинской власти из-за пожара на Запорожской АЭС.