Угрожает 115 лет заключения: в Польше задержали украинского хакера

Хакер с сообщником требовали деньги у предприятий.

В Польше задержан 22-летний гражданин Украины, который вместе с сообщником из России совершал хакерские атаки на предприятия в разных уголках мира и требовал с них деньги за восстановление нормального функционирования.

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Об этом сообщает dobreprogramy.pl.

Гражданин Украины Ярослав Васинский вместе с 28-летним россиянином Евгением Поланиным создали киберпреступную группу, которая с помощью программы-вымогателя атаковала предприятия по всему миру.



Украинец с 2019 года руководил IT-компанией, зарегистрированной в Люблине. Он получал доступ к внутренним компьютерным сетям IT-компании Kaseya из Майами (Флорида, США), далее устанавливал там вредоносное программное обеспечение, зашифровывавшее данные.

Хакеры благодаря доступу получали контроль над компьютерами некоторых клиентов Kaseya. Далее это парализовало системы около 7 тысяч компьютеров в 1,5 тысячи компаний по всему миру.



Чтобы восстановить нормальную работу системы, хакеры требовали у компаний-жертв средства – около 70 млн. евро.

8 октября федеральный суд Техаса выдал ордер на арест участников кибергруппы. На прошлой неделе украинец был арестован, когда он пытался перейти границу в Дорогуску. Его подельник пока на свободе. В рамках расследования у него конфисковали 6 миллионов долларов, которые тот должен получить как выкуп, уплаченный жертвами атаки.



Ярослава Васинского планируют экстрадировать в США, где его и будут судить. В случае признания украинца виновным по всем выдвинутым ему обвинениям, ему грозит 115 лет лишения свободы.



Напомним, что хакеры Корейской Народно-Демократической Республики пытались украсть информацию у многонациональной медико-биологической компании, производящей вакцины против COVID-19.

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