Угрожает ли хантавирус украинцам: врачи сделали заявление

Больница

Реклама

Хантавирус, который обнаружили на лайнере Hondius, совсем другой, чем тот, что есть в Украине.

Об этом заявил представитель Центра общественного здоровья (ЦОС) Николай Ганич в эфире «Вечер.LIVE».

По словам специалиста, хантавирусы — это большая семья вирусов, которые имеют разные способы передачи и последствия для организма. Штамм «Андес», названный на честь горной системы в Южной Америке, обладает уникальной способностью передаваться от человека к человеку при длительном контакте, тогда как украинские разновидности распространяются иначе.

Реклама

«Хантиврусы, которые есть в Украине и которые фиксируются каждый год, на самом деле… они передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна», — подчеркнул Николай Ганич.

Спикер ЦОС также объяснил разницу в симптоматике. Южноамериканский штамм поражает легкие, вызывая легочный синдром, в то время как вирусы в Украине приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом.

«То есть хантавирусов много, они все отличаются между собой, и тот хантавирус, который был зафиксирован на круизном лайнере, пока не представляет угрозы для украинцев», — добавил Ганич.

Несмотря на то, что случаи заражения в Украине фиксируются каждый год, болезнь успешно поддается терапии. По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году все инфицированные украинцы получили необходимое лечение и полностью выздоровели.

Реклама

Хантавирус — последние новости

Напомним, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку смертельного хантавируса. Четверо украинцев из экипажа останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды.

Несмотря на это, угроза приблизилась к границам Украины: в соседней Польше введен санитарный надзор за лицом, контактировавшим с пассажиркой лайнера.

В Хмельницком с начала 2026 года лабораторно подтвердили два случая хантавируса. Оба пациента прошли лечение и были выписаны из больницы.

К слову, хантавирус остается редкой инфекцией, а риск заражения им значительно ниже, чем в случае гриппа или COVID-19. В то же время специфического лечения и вакцины против него пока не существует, поэтому ключевой защитой являются профилактика и гигиена.

Реклама

Новости партнеров