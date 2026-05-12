Угрожает ли хантавирус украинцам: врачи сделали заявление
Опасен ли хантавирус с лайнера Hondius для Украины? Спикер ЦОС Николай Ганич объяснил, чем отличаются штаммы вируса и как они передаются.
Хантавирус, который обнаружили на лайнере Hondius, совсем другой, чем тот, что есть в Украине.
Об этом заявил представитель Центра общественного здоровья (ЦОС) Николай Ганич в эфире «Вечер.LIVE».
По словам специалиста, хантавирусы — это большая семья вирусов, которые имеют разные способы передачи и последствия для организма. Штамм «Андес», названный на честь горной системы в Южной Америке, обладает уникальной способностью передаваться от человека к человеку при длительном контакте, тогда как украинские разновидности распространяются иначе.
«Хантиврусы, которые есть в Украине и которые фиксируются каждый год, на самом деле… они передаются исключительно от грызунов к человеку. Передача от человека к человеку в Украине невозможна», — подчеркнул Николай Ганич.
Спикер ЦОС также объяснил разницу в симптоматике. Южноамериканский штамм поражает легкие, вызывая легочный синдром, в то время как вирусы в Украине приводят к геморрагической лихорадке с почечным синдромом.
«То есть хантавирусов много, они все отличаются между собой, и тот хантавирус, который был зафиксирован на круизном лайнере, пока не представляет угрозы для украинцев», — добавил Ганич.
Несмотря на то, что случаи заражения в Украине фиксируются каждый год, болезнь успешно поддается терапии. По данным Центра общественного здоровья, в прошлом году все инфицированные украинцы получили необходимое лечение и полностью выздоровели.
Напомним, на круизном лайнере MV Hondius зафиксировали вспышку смертельного хантавируса. Четверо украинцев из экипажа останутся на борту до прибытия судна в Нидерланды.
Несмотря на это, угроза приблизилась к границам Украины: в соседней Польше введен санитарный надзор за лицом, контактировавшим с пассажиркой лайнера.
В Хмельницком с начала 2026 года лабораторно подтвердили два случая хантавируса. Оба пациента прошли лечение и были выписаны из больницы.
К слову, хантавирус остается редкой инфекцией, а риск заражения им значительно ниже, чем в случае гриппа или COVID-19. В то же время специфического лечения и вакцины против него пока не существует, поэтому ключевой защитой являются профилактика и гигиена.