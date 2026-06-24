Угрожает ли Крыму мощное землетрясение: сейсмолог сделал тревожное заявление

Крым, Ялта / © pixabay.com

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Серия небольших подземных толчков во временно оккупированном Крыму может стать предвестником мощного землетрясения. Поскольку остров расположен в сейсмически активной зоне, специалисты не исключают повторения катастрофических событий.

Об этом заявил сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь для РБК-Украины.

Будет ли мощное землетрясение в Крыму — версия сейсмолога

Как пояснил ученый, временно оккупированный Крым находится в зоне, где постоянно сталкиваются тектонические плиты, поэтому там землетрясения происходят регулярно. Нынешние мелкие толчки — это естественный процесс, во время которого в недрах земли постепенно высвобождается накопившееся напряжение.

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«Это нужно не забывать, что это активная сейсмическая зона. Поэтому такие события происходят регулярно в этом регионе. Если таких небольших замлетрясений будет много, то это может быть и предвестником великого землетрясения», — отметил Дмитрий Гринь.

Эксперт напомнил, что в 1927 году в Крыму уже произошло мощное землетрясение. Учитывая цикличность таких явлений, подобные катастрофы могут повторяться примерно раз в сто лет.

Отдельную обеспокоенность у специалиста вызывает состояние застройки на полуострове. По его словам, если регион поразит мощное землетрясение магнитудой от 7 до 9 баллов, последствия могут оказаться катастрофическими.

«Можно предусмотреть достаточно разрушительные последствия для Крыма и для сооружений, учитывая, что, возможно, большое количество объектов было с нарушением государственных строительных норм, или есть элементы самозастройки. Такие постройки могут пострадать достаточно сильно, если будет мощное землетрясение. К примеру, магнитудой 7-9. Это поэтому там могут быть серьезные последствия для Крыма», — подытожил эксперт.

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Землетрясение в Крыму — последние новости

Напомним, утром 22 июня Крым всколыхнула серия из семи землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Четыре из них произошли утром, а ещё три — в течение дня.

Также утром 24 июня произошло землетрясение у побережья временно оккупированного Крыма. Сейсмологи оценили мощность толчков в 3,1 балла по шкале Рихтера.

К слову, землетрясение в Крыму произошло даже 12 декабря 2025 года. Тогда подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в Черном море.

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