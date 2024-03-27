Угрожает ли Telegram национальной безопасности: Буданов ответил

Распространение информации через каналы этого мессенджера позволяет влиять на людей на временно оккупированных Россией территориях.

Мессенджер Telegram представляет проблему для национальной безопасности Украины, но служит средством распространения нужной информации на оккупированных Россией украинских территориях.

Об этом сказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов на Третьем международном форуме по стратегическим коммуникациям.

“У нас любой человек может сделать канал [в мессенджере Telegram], начать на нем писать все, что ему вздумается, а когда что-то начинают делать, прикрываться тем, что это свобода СМИ. Но это не свобода СМИ, это немного иначе называется”, — заметил шеф военной разведки.

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Впрочем, по его словам, Telegram помогает информационно влиять на людей на временно оккупированных территориях Украины.

“Он [мессенджер Telegram] во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает”, – подчеркнул Буданов.

Напомним, в парламент внесен проект закона о регулировании деятельности платформ совместного доступа к информации, через которые распространяется массовая информация. Представителям государственных органов и местных властей в Украине могут запретить иметь аккаунты в Telegram, если этот многоплатформенный мессенджер будет признан непрозрачной сетью.

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