Угрожает ли уголовная ответственность за неявку в военкомат – объяснение адвоката

Адвокат АО "GRACERS" Станислав Полевой разъяснил, что военнообязанным мужчинам грозит уголовная ответственность в случае неявки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Действительно, в случае получения повестки для прохождения ВВК (военно-врачебной комиссии — ред.), или мобилизационного распоряжения и последующей неявки в ТЦК и СП действия лица могут быть квалифицированы как уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания (статья 337 УК Украины), или уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (статья 336 УК Украины)", — рассказал адвокат.

Напомним, адвокат объяснил, когда можно отказаться от вручения повестки.

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