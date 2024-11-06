Угрожает ли украинцам штраф за хранение дров, сколько дров можно хранить без документов

На подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому передан принятый 10 октября закон о хранении дров 9665. Закон предусматривает уголовную ответственность за хранение и сбыт дров без документов, а также увеличивает наказание для поджигателей.

Те, кто сделал запасы на зиму и для этого выписывал дрова не через лесхоз, а, например, покупал по объявлениям, вряд ли имеют документы на них.

Какие штрафы предусмотрены за хранение древесины без документов

Если закон будет подписан, перевозка, хранение, сбыт деревьев, кустарников или древесины без документов, подтверждающих законность происхождения деревьев, кустарников или древесины, или с поддельными документами, полученными незаконным путем или содержащими заведомо ложные сведения, совершенные в значительном размере будут наказываться штрафом от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

То есть, если стоимость древесины будет более 30 280 грн, штрафы составят от 34 до 51 тыс. грн. Если же стоимость древесины будет превышать 90 240 грн, нарушителя будет ждать штраф от 170 тыс. до 425 тыс. грн или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Сколько дров можно хранить без документов

Как объяснила представительница "Славского лесхоза" Оксана Фединяк, четко определить, сколько древесины можно будет хранить или перевозить без документов, сложно. "Деревина есть разная и цены разные. Если говорить именно о дровах, то для населения сейчас действуют фиксированные цены. У нас один кубометр хвойных дров – 924 грн, бука – 1104 грн. Но это цены в лесу, без доставки, – говорит Оксана Фединяк .- Вопрос в том, кто и как будет проводить оценку древесины, которую будут хранить, например, во дворах.

По оценке лесоводов, на отопительный сезон для среднего частного дома нужно в среднем 8 – 10 кубометров дров. То есть можно будет вписаться в те 30 тыс. грн. Кроме того, до 15 кубометров дров можно официально выписать в лесхозе по фиксированной цене.

Народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и один из авторов законопроекта Максим Павлюк уверяет, что проголосованный законопроект касается "черных лесорубов", незаконных пилорам, но отнюдь не обогреваемого дровами населения. Нардеп уточнил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение более чем на 30 тыс. грн. По словам экспертов, это примерно 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

По словам Павлюка, "для обычных домохозяйств, которые не занимаются переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект значение не будет иметь. Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров"или 30 куб. м сосновых, причин переживать нет. Закон не имеет обратной силы во времени, так что государственные органы, в том числе и полиция, не имеет права требовать документы на существующую древесину, которая приобретена до вступления закона в силу».

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