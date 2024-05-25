Угрожает ли Украине дефицит горючего: эксперт сделал громкое заявление

Поставки топлива и уверенность в том, что оно будет – это одна из немногих точек опоры, на которые сейчас можно рассчитывать.

Об этом заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Это все потому, что у нас сейчас построена совершенно новая система поставки топлива в Украину, очень разветвленная географически, очень разветвленная логистически", — пояснил эксперт.

Он добавил, что за последние три года в Украине также значительно увеличился автопарк бензовозов.

"Количество бензовозов выросло где-то там в 4 раза. Это тысячи машин – я не знаю, как их вообще можно остановить. Поэтому мне даже трудно сегодня представить несмотря на войну... чтобы в Украине образовался дефицит горючего", — отметил Сергей Куюн.

Напомним, что будет с ценами на горючее от 1 июля. По словам Сергея Куюна, на самом деле больше шума, чем того подорожания, которое может произойти, а может и не произойти.

Читайте также: