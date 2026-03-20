Угрожает ли Украине дефицит газа из-за роста цен: эксперт дал прогноз

АЗС / © Pixabay

Рост стоимости природного газа в Украине не приведет к его физическому дефициту, однако заставит промышленность и автовладельцев существенно сократить потребление.

Такое мнение высказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко для Киев24, комментируя ситуацию на рынке энергоносителей.

Прогнозы спроса и цен

Эксперт подчеркнул, что рынок будет регулироваться именно из-за ценового фактора. По его словам, высокая стоимость ресурса станет естественным стимулом для экономии, но не спровоцирует исчезновение газа с продаж. Омельченко предостерег от панических настроений и «апокалиптических» прогнозов, часто появляющихся в медиапространстве.

«К дефициту вряд ли приведет, но к увеличению цен это так. Думаю, что просто люди будут меньше покупать газ, поскольку он будет дорогим. Подразумевается, что именно автолюбители. Возможно, еще больше промышленных предприятий будут экономить природный газ из-за его высокой цены. В принципе, я не разделяю такие мнения об апокалипсисе», — заявил Владимир Омельченко.

Рыночные механизмы и влияние войны

Директор энергетических программ отметил, что нынешние колебания являются серьезной проблемой. Однако за любым ценовым скачком обычно следует период стабилизации.

«Проблема есть. Она серьезная. Но, опять же, за повышением цен всегда следует снижение цен. Я думаю, что так и будет. Безусловно, война эта была никому не нужна. И какие-либо причины войны, они, на мой взгляд, не обоснованы. Потому что гибнут люди. Эта война наносит большой вред экологии, инфраструктуре, а главное — людям», — отметил эксперт.

По мнению Омельченко, рынок адаптируется к новым условиям, а попытки искусственного нагнетания паники — лишь способ привлечения внимания аудитории.

Удорожание горючего в Украине — последние новости

Напомним, в Украине еще раз зафиксировали рост цен на топливо. За последние сутки крупные сети АЗС обновили ценники, повысив стоимость бензина, дизеля и автогаза.

Несмотря на это, правительство для смягчения ситуации ввело «топливный кэшбек». Украинцы могут получить до 15% компенсации, но не более 1000 грн в месяц.

Ранее мы писали, что в результате войны в Персидском проливе и неожиданных курсовых аномалий цены на дизельное топливо в Украине за неделю подскочили на 5 гривен, достигнув отметки 75,99 грн за литр.