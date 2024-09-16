Угрожает ли Украине стихийное бедствие, накрывшее Центральную Европу: синоптик ответила

По словам Диденко, завтра, 17 сентября, в большинстве областей будет преобладать сухая погода, дожди не ожидаются.

Украине пока не грозит стихийное бедствие, которое произошло в странах Центральной Европы.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Она заверила, что наводнение украинцам в ближайшее время не угрожает.

"Стихийное бедствие, произошедшее в Чехии, Словакии, Румынии, Польше, Австрии, вызвано длительными сильными дождями, которые обусловил стационирующий циклон средиземноморского происхождения, а точнее, генуэзского... Нас волнует, коснется ли это Украины? Нет", – пояснила синоптик.

Какой будет погода завтра

По словам Диденко, завтра, 17 сентября, в большинстве областей будет преобладать сухая погода антициклонального характера, поэтому дожди не ожидаются, будет сухо и тепло.

Локальные дожди пройдут завтра только на крайнем западе Украины и местами в южной части, возможно, с грозами.

"Ветер восточного происхождения будет и дальше порывистым, а до штормового – на Левобережье Украины", – говорит синоптик.

Во вторник, 17 сентября, температура воздуха составит днем +23+28 градусов, на Закарпатье и вокруг Карпат – +17+21 градус.

В Киеве 17 сентября ожидается теплая погода с температурой воздуха +25+26 градусов. Осадки в столице маловероятны.

"В дальнейшем в Украине будет преобладать сухая погода, разве что только 18 сентября на западе и юге – локальные дожди, температура воздуха в большинстве областей существенно не изменится", – подытожила Наталья Диденко.

Напомним, Центральную Европу накрыли мощные наводнения, что привело к гибели людей, массовым эвакуациям и разрушениям домов. В частности, в Польше объявили чрезвычайное положение из-за сильных наводнений.

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