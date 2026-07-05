Угрожает ли Украине топливный дефицит из-за ударов по заправкам: анализ Le Monde

Более 150 атак за два месяца: как РФ «выбивает» украинские заправки — Le Monde

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По мере того, как Киев ужесточает атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, вызывая ограничения, дефицит и недовольство россиян, за последние два месяца более 150 украинских АЗС стали мишенью для нападений.

Об этом пишет Le Monde.

В издании отмечают, что такие атаки нарушают поставки военной техники, машин скорой помощи и жизненно важных услуг регионам вблизи линии фронта. В свою очередь власти вынуждены рассматривать новые способы защиты граждан, одновременно обеспечивая жизненно важные поставки этих районов.

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В последние дни несколько автозаправочных станций в Полтавской, Харьковской, Николаевской, Сумской и Черниговской областях стали жертвами нападений. В ночь с 1 на 2 июля в Днепропетровской области было атаковано пять АЗС. По словам начальника областной полиции, одна женщина погибла, а три человека получили ранения.

За последние два месяца более 150 автозаправочных станций были атакованы российскими беспилотниками, сообщил Андрей Пивоварский, директор WOG, одной из крупнейших сетей в этом секторе. В колонке, опубликованной 27 июня в NV Business, он заявил, что «почти еженедельно нефтебазы и другая инфраструктура, связанная с топливом, становятся целями атак РФ».

Во французском издании утверждают, что в последние недели такие атаки значительно усилились, поскольку Киев проводит кампанию по ударам по российской энергетической инфраструктуре с целью нарушения поставок топлива в Россию. Эти атаки вынудили Москву ввести ограничения в ряде регионов.

«Обе стороны пытаются парализовать логистику друг друга», — отмечает военный эксперт Евгений Дикий.

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«К сожалению, эта тактика достаточно эффективна. Ее единственное преимущество в том, что оно не распространяется на внутренние районы страны. Но для территорий, расположенных рядом с линией фронта, это серьезная проблема», — добавляет Дикий.

Однако на данном этапе эксперт не озабочен дефицитом топлива, сравнимым с наблюдаемым в России.

«Стратегически россияне не в состоянии лишить нас топлива, поскольку оно поступает из третьих стран и не производится внутри страны», — убежден Дикий.

Министр экономики Алексей Соболев высказал аналогичное мнение. Обращаясь к депутатам Верховной Рады, он заявил, что «рынок обеспечен, импортные ресурсы руководствуются на договорной основе, а логистика функционирует».

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Эта устойчивость зависит от разнообразия поставщиков, импортных маршрутов и логистической сети. Таким образом, «если одно звено выходит из строя, другие берут на себя его функции», — объясняет директор WOG Андрей Пивоварский.

Однако это не исключает риска дефицита, если Россия продолжит или даже усилит свои атаки на инфраструктуру АЗС.

В Донецкой и Сумской областях на некоторых автозаправочных станциях уже установлены противодронные сетки. Однако сеть WOG избрала более радикальные меры. 1 июля сеть объявила о введении «специального режима» в ряде южных и восточных регионов: станции будут закрываться с 21:00 до 7:00, внешнее освещение будет отключено, а поставки топлива будут приостановлены в случае воздушной тревоги. Это заявление прозвучало вскоре после гибели сотрудника в результате атаки.

Решение компании WOG вызвало множество отзывов в Украине, поскольку автозаправочные станции являются одними из немногих мест, которые остаются оживленными в часы комендантского часа. Популярные благодаря своим хот-догам, кафе и закусочным, они стали традиционной остановкой для солдат, направляющихся на передовую и обратно.

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Эта атмосфера безмятежности осталась в прошлом.

Командир 422-го полка беспилотных систем Николай Колесник, еще полтора месяца назад он запретил солдатам своего полка какие-либо встречи на автозаправочных станциях вблизи линии фронта. Офицер даже предложил установить на АЗС «светофоры»: «Зеленый: быстро заправляйтесь и уезжайте. Красный: все трогаются с места, каждый в своем направлении. Такова нынешняя реальность».

Напомним, сегодня, 5 июля, власти предупредили, что в ближайшее время РФ будет бить по АЗС в Сумской области и в нескольких других областях.

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