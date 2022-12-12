Угрожает ли Украине тотальный блэкаут на несколько недель: эксперт ответил

Эксперт говорит, что у оккупантов уменьшается количество ракет, которыми могут ударить по энергетической инфораструктуре Украины.

Угрожает ли Украине блэкаут, что продлится несколько дней или недель.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан, пишет "Главред".

"Блэкаута не будет. Уже видна тенденция к сокращению количества ракет в России, которые могут поразить наши энергетические структуры. Также видна тенденция к увеличению количества у нас зенитно-ракетных комплексов, работающих по российским ракетам. Поэтому уже можно говорить, что блэкаут Украине не угрожает", — выразил мнение Роман Свитан.

Дефицит в энергосистеме

По данным "Укрэнерго", на утро понедельника, 12 декабря, в украинской энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности.

На прошлой неделе энергосистема подверглась трем российским атакам – массированной ракетной атаке в понедельник, 5 декабря, и двум локальным атакам артиллерией и беспилотниками на юге и востоке Украины на выходных. Разрушения, нанесенные врагом энергосистеме, пока не позволяют в полной мере использовать мощности тепловых электростанций, поэтому необходимо дополнительное время для возобновления их работы.

Также в обществе уже не первую неделю говорят о блэкауте. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснил, что блэкаут — это состояние.когда энергосистема полностью обесточена.

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