Угрожает ли Украине второй Чернобыль: эксперт ответил

Обстрел Украины / © ТСН.ua

Реклама

Российские оккупанты систематически наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, что вызывает опасения относительно безопасности атомных электростанций. Эксперт оценил, как реальна угроза радиационной катастрофы.

Об этом рассказал народный депутат, глава подкомитета энергоэффективности Сергей Нагорняк в интервью Телеграфу.

По словам Нагорняка, важно различать два типа объектов, обеспечивающих работу энергосистемы:

Реклама

Пристанционные подстанции «Энергоатома», расположенные непосредственно на территории АЭС.

Подстанции «Укрэнерго», принимающие ток и находящиеся на значительном расстоянии от станций.

«По состоянию на сегодняшний день, к счастью, враг ни разу не атаковал эти пристанционные подстанции Энергоатома. Враг атакует именно подстанции Укрэнерго. Они находятся на значительном расстоянии от атомных электростанций, поэтому риска задеть АЭС именно при этих атаках нет», — объяснил нардеп.

Парламентарий отметил, что информации о планах врага бить непосредственно по территории АЭС пока нет. В то же время государство готовится к любым сценариям.

«Энергоатом весь 2025 год и конец 2024 года занимался строительством защитных сооружений — по сути даже не второго, а третьего уровня защиты на своих пристанционных подстанциях. Сейчас эта работа на стадии завершения», — сообщил Нагорняк.

Он подчеркнул, что для полной безопасности необходимо не только достроить бетонные укрытия, но и оперативно перенести соответствующее оборудование. Это позволит нивелировать угрозу даже в случае прямой атаки.

Реклама

Будет ли второй Чернобыль

Комментируя предупреждение от ГУР и президента Зеленского об угрозе атомной энергетике, Сергей Нагорняк призвал не паниковать. Он заверил, что сценарий «второго Чернобыля» невозможен благодаря архитектуре энергосистемы.

«Есть подстанция, которая принадлежит Укрэнерго — здесь ситуация немного лучше. Она так спроектирована, что имеет определенные модели на случай поражения. Она может перенастроить свою работу и через резервные линии подать электроснабжение в общую сеть», — подытожил эксперт.

На вопрос, угрожает ли Украине повторение катастрофы в 1986 году, нардеп ответил лаконично: «Нет, не будет. Все будет хорошо».

Напомним, ГУР Минобороны Украины предупредило о планах России нанести удары по критическим элементам украинской энергосистемы — подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим работу атомных электростанций.

Реклама

По данным разведки, враг уже провел разведку не менее десяти таких объектов в девяти областях, стремясь создать невыносимые условия для гражданского населения и усилить давление на Украину и ее партнеров.