Угрожает ли Украине высадка десанта РФ в Приднестровье и начало боевых действий – в ОК "Південь" ответили

Министерство обороны России на днях заявило, что Украина якобы готовит провокацию против непризнанного Приднестровья. В Минобороны также заверили, что их захватчики "адекватно отреагируют на подготовку провокации украинской стороны".

Представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, есть ли угроза открытия боевого фронта россиянами со стороны Приднестровья и что происходит на границе.

"Здесь, знаете, снова включается реагирование с народной лирики: громче всех "держи вора" кричит сам вор. Так и здесь происходит, что пытаются (русские - ред.) обвинить Украину в том, что она готовит какое-то нападение куда-то и продвижение своих войск. Поверьте, нам есть куда продвигать свои войска и у нас много боевой работы", — подчеркнула она.

Наталья Гуменюк отметила, что границы Украины вблизи Приднестровья плотно укреплены. И это произошло еще до начала полномасштабного вторжения.

"Мы осознавали, что наличие там военного контингента может предусматривать определенную угрозу, а происходящее сейчас – простая школьная география говорит о том, что усиления им ждать нет откуда и какая-либо операция: воздушный десант или водный, как они рассказывают, для них просто нереально. Наличие наших сил группировок и мощностей, вдоль границы с Приднестровьем, абсолютно адекватно той угрозе, которая гипотетически вероятна с того направления – в случае абсолютной отчаянности", — резюмировала спикер ОК "Південь".

Провокации РФ в Молдове и ситуация в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду заявила о планах Москвы совершить государственный переворот в Кишиневе. Россия с помощью протестов оппозиции хочет сменить власть в стране.

Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что непризнанное Приднестровье должно быть демилитаризовано. Кроме того, российский контингент оттуда следует изгнать.

В ГНСУ отметили, что на границе с Приднестровьем приняты усиленные меры подразделениями пограничной службы, Вооруженных Сил и Нацгвардии. Впрочем, это нужно исключительно, чтобы не допустить никаких провокаций с другой стороны.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил – не верит, что Украина может устроить "провокацию" в Приднестровье.

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