Угрожает ли ВСУ российский аналог Starlink "Рассвет": эксперт дал неожиданный ответ

Спутник РФ "Рассвет"

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России понадобится от 700 до 900 спутников для полноценного покрытия территории Украины собственной системой «Рассвет», разрабатываемой как аналог Starlink.

Об этом в эфире телеканала «Київ24» сообщил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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О политическом решении США и мифах о роли Федорова

По словам эксперта, отказ Илона Маска расширять работу Starlink в России является попыткой сохранить политический баланс. В то же время, заявления о том, что российские терминалы отключили благодаря бывшему министру обороны, не соответствуют действительности.

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«Сообщение об отказе встречи с украинским президентом опровергает информацию бывшего министра обороны Федорова, что это собственно заслуга самого Федорова, что Илон Маск отключил Старлинк для россиян. Соответственно это было политическое решение на уровне президента Соединенных Штатов. А Федоров просто решил попиариться по этой теме», — отметил Снегирев.

Аналитик добавил, что действия Илона Маска можно понять, поскольку он, прежде всего, является бизнесменом и стремится сохранять баланс сил. В частности, отключив терминалы Starlink для россиян, Маск одновременно ограничивает их использование украинской стороной для целеуказания непосредственно над территорией РФ.

Повлияет ли спутник «Рассвет» на ситуацию на фронте?

Эксперт обратил внимание на противоречивые заявления россиян о том, что украинские дроны бьют более чем на 2000 километров якобы благодаря Starlink. По его словам, если враг на этом настаивает, то подобные утверждения лишь «белый шум» и политическая игра, чтобы показать непричастность США к ударам по РФ.

В то же время аналитик отметил, что планы России создать собственную спутниковую группировку крайне ограничены во времени.

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«Следует говорить о том, что пуск следующей партии спутников, там количество от 12 до 16, по данным самой Российской Федерации, планируется только на март 2027 года. Для того чтобы покрыть всю территорию Украины, по разным оценкам, нужно от 700 до от 900 спутников. Поэтому это, ну скажем, неблизкая историческая перспектива», — отметил эксперт.

Он добавил, что российский аналог Starlink пока не способен оказать существенное влияние на ситуацию на фронте.

Война в Украине — последние новости

Напомним, Россия создает спутниковую группировку «Рассвет», которая может создать новую угрозу для Украины — противодействие дронам противника может перейти в плоскость космической войны и ударов по космодромам РФ.

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