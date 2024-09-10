Угрожает ли загрязнение реки Сейм здоровью жителей Киева и Чернигова — Шмыгаль дал ответ

Сброс отходов с сахарного завода в Курской области привел к загрязнению реки Сейм, что вызвало массовый мор рыбы.

Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил политик, органические загрязнители снизили уровень кислорода в воде, что привело к гибели рыбы. По его словам, для схожих ситуаций существует определенный порядок реагирования. Сейчас уже приняты необходимые меры: забрана загрязненная рыба, а органические вещества растворяются и оседают.

Премьер также заверил, что угрозы для здоровья людей нет. В частности, водозаборы Чернигова на реке Десна и Киев на Днепре не подвергаются риску.

"Принимаются меры по очистке водоемов с использованием активного ила", – добавил он.

Напомним, на 5 сентября органические вещества достались участки реки Десна в городе Чернигов.

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