Угрожает не только оружием: Россия хочет подорвать экономическую стабильность в Украине — Кулеба

Из-за действий России может пострадать экономика Украины.
Россия, угрожая оружием, хочет подорвать экономическую стабильность в Украине.
Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая и экономическая системы не страдали из-за угроз безопасности. Я благодарен США за готовность поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам со стороны РФ", — написал Кулеба.
Напомним:
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Экс-министр экономики и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов рассказал, какие последствия для украинского бизнеса может повлечь за собой военная агрессия России.
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Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский отметил, что военная угроза со стороны РФ, о которой много говорят в информационном пространстве, наносит такой же ущерб экономике Украины, как и российское вторжение в 2014 году.
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Украина попала в топ-25 стран по росту зарплат.
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