Угрожает не только оружием: Россия хочет подорвать экономическую стабильность в Украине — Кулеба

Угрожает не только оружием: Россия хочет подорвать экономическую стабильность в Украине — Кулеба

Из-за действий России может пострадать экономика Украины.

Россия, угрожая оружием, хочет подорвать экономическую стабильность в Украине.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы прилагаем максимум усилий, чтобы финансовая и экономическая системы не страдали из-за угроз безопасности. Я благодарен США за готовность поддерживать Украину в противодействии экономическим вызовам со стороны РФ", — написал Кулеба.

Напомним:

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