Угрожает ли Украине блэкаут: эксперт назвал два города, где отключения будут наиболее жесткими

Отключение света в Украине весной останутся жесткими из-за повреждений энергосистемы

Украинская энергосистема прошла пик нагрузок и угроза полного обесточивания страны прошла, хотя дефицит мощностей все еще сохраняется. Самая сложная ситуация с электроснабжением весной ожидается в столице и причерноморском регионе, где повреждения инфраструктуры наиболее критичны.

Такой прогноз озвучил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире Lviv Media.

Почему Киев и Одесса страдают больше всего

Эксперт пояснил, что ситуация в столице и одесском регионе остается сложной из-за специфических повреждений инфраструктуры:

Киев: город имеет значительный дефицит генерации. Около 1000–1250 домов в столице, по оценкам Харченко, уже не получат централизованное отопление до конца этого сезона из-за разрушений на ТЭЦ. Их питают электричеством, что создает дополнительную нагрузку на сеть.

Одесса: здесь критически повреждена высоковольтная сеть. Физически невозможно «протолкнуть» в регион необходимый объем электроэнергии, даже если она есть в системе.

«В Киеве точно будет сложнее, чем во многих других городах. В Одессе будет сложнее… Поэтому там будут жесткие графики», — констатировал Харченко.

Когда станет легче

В целом тренд — на улучшение. С увеличением светового дня начнут активнее работать солнечные электростанции, а потепление снизит потребление.

Эксперт прогнозирует, что к маю ситуация может стабилизироваться до такого уровня:

Большинство регионов Украины: 1 очередь отключений или вообще без них.

Киев: 2–3 очереди отключений (что, по словам Харченко, будет «счастьем» по сравнению с текущим состоянием).

Напомним, ранее в ДТЭК объяснили, что враг изменил тактику обстрелов, концентрируя до 800 дронов за одну атаку на конкретных объектах генерации. Это значительно усложняет ремонты в морозную погоду, превращая их в испытание на выносливость.