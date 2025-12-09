Угрожает Украине второй Чернобыль из-за ударов по АЭС: подробности от специалиста

АЭС / © ТСН

Россия целенаправленно бьет баллистическими, аэробалистическими ракетами и ракетами воздушного и морского базирования по подстанциям, защищенным только от дронов. Второй уровень защиты, состоящий из железобетонных арок и конструкций, от прямых попаданий баллистических ракет не спасает.

Об этом сообщил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в интервью «Телеграфу».

Рябцев подчеркнул, что, несмотря на то, что физическая безопасность любой атомной электростанции нарушена воздушными нападениями, Украине не грозит «второй Чернобыль».

Рябцев призвал различать ядерную опасность и опасность нарушения энергоснабжения. Энергоблоки на АЭС имеют защиту третьего уровня — это шелтеры, которые могут противостоять, в частности, ударам баллистическими ракетами.

Эксперт напомнил, что еще в советское время все атомные электростанции строились из расчета перехода Холодной войны в горячую фазу, что предполагало высокую надежность защиты.

Отвечая на вопрос, что произойдет с АЭС, если будут повреждены линии электропередачи, Рябцев провел аналогию.

«Если не будет выхода для энергии, реактор будет работать как автомобиль на холостом ходу. Когда вы на нейтральную передачу ставите авто, двигатель работает, но машина не уезжает. Также будет работать любой атомный энергоблок», — пояснил он.

Единственное условие — поступление электрической энергии в системы охлаждения. Именно поэтому были ужесточены требования к автономному энергопитанию в случае внешних воздействий. На любой станции имеется достаточное количество генераторов и топлива. В случае прекращения внешнего энергоснабжения будут задействованы автономные источники питания, рассчитанные более чем на две недели работы.

Напомним, защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС больше не выполняет своих основных функций. Новый саркофаг был поврежден во время российского удара в феврале этого года.