Угрожал медикам, бросался на копов: на Прикарпатье задержали вооруженного дезертира

На Прикарпатье «гостивание» СЗЧшника закончилось стрельбой с полицией

На Прикарпатье полицейские применили оружие во время задержания военного-СЗЧшника, который угрожал медикам и бросался с ножом на правоохранителей.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Инцидент произошел в селе Средний Березив Косовского района. Полицейские прибыли в помощь медикам, которым пьяный агрессивный мужчина угрожал физической расправой. Мужчина не реагировал на требования копов и бросился с ножом на полицейского.

В ответ работник полиции применил табельное огнестрельное оружие, ранив дебошира в ногу. После этого нападавшего задержали. Медики оказали ему помощь и госпитализировали в больницу.

Как оказалось, что хулиган — 29-летний житель Тлумачского района, самовольно покинувший военную часть военнослужащий (СЗЧ). Также известно, что он приехал в гости к знакомой и находился в состоянии алкогольного опьянения.

