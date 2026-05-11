Угрожал медикам, бросался на копов: на Прикарпатье задержали вооруженного дезертира
На Прикарпатье полиция применила оружие, чтобы остановить военного СЗЧшника.
На Прикарпатье полицейские применили оружие во время задержания военного-СЗЧшника, который угрожал медикам и бросался с ножом на правоохранителей.
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.
Инцидент произошел в селе Средний Березив Косовского района. Полицейские прибыли в помощь медикам, которым пьяный агрессивный мужчина угрожал физической расправой. Мужчина не реагировал на требования копов и бросился с ножом на полицейского.
В ответ работник полиции применил табельное огнестрельное оружие, ранив дебошира в ногу. После этого нападавшего задержали. Медики оказали ему помощь и госпитализировали в больницу.
Как оказалось, что хулиган — 29-летний житель Тлумачского района, самовольно покинувший военную часть военнослужащий (СЗЧ). Также известно, что он приехал в гости к знакомой и находился в состоянии алкогольного опьянения.
