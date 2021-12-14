Угрожал не кормить и отправить в детдом: будут судить мужчину, который насиловал троих своих дочерей в Каменском

Угрожал не кормить и отправить в детдом: будут судить мужчину, который насиловал троих своих дочерей в Каменском

Мужчина совершал сексуальное насилие над своими детьми в течение 10 лет.

В Каменском Днепропетровской области на скамье подсудимых оказался 44-летний мужчина. Его обвиняют в изнасиловании троих дочерей 16, 13 и 11 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

В настоящее время в суд передан обвинительный акт в отношении мужчины, который на протяжении 10 лет насиловал и совершал действия сексуального характера в отношении собственных дочерей (ч.4,6 ст.152 и ч.3 ст.153 УК Украины).

Следствием установлено, что 44-летний отец трех девочек периодически совершал над ними сексуальное насилие, а чтобы они молчали, угрожал не кормить и отправить их в детский дом.

Самаой младшей из потерпевших на момент совершения преступления было 6 лет.

Напомним, что на Прикарпатье в Днестре спасатели обнаружили тело мужчины, который спас троих дочерей и погиб сам.

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