Угрожал ножом в новогоднюю ночь: в Николаевской области женщина убила нападающего, ее хотят отправить решетку на 15 лет

Угрожал ножом в новогоднюю ночь: в Николаевской области женщина убила нападающего, ее хотят отправить решетку на 15 лет

Полиция задержала женщину. Ей инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".

В одном из сел Николаевской области в новогоднюю ночь 30-летняя женщина, защищаясь, убила нападающего, который угрожал ей ножом. За это правоохранители хотят посадить ее на 15 лет.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

В местном доме культуры в 6:00 утра 25-летний мужчина приставал к 30-летней женщине, угрожая ей ножом. Тогда женщина выхватила нож и защищаясь, убила молодого человека.

ГУ Нацполиции в Николаевской области

"По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Чем она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.

Полиция задержала женщину. Ей инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

В комментариях к сообщению полиции украинцы возмущены действиями правоохранителей. Там заметили, что убийство произошло во время самозащиты.

Скриншот: комментарии к сообщению полиции в соцсети

Скриншот: комментарии к сообщению полиции в соцсети

Читайте также: