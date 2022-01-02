Угрожал ножом в новогоднюю ночь: в Николаевской области женщина убила нападающего, ее хотят отправить решетку на 15 лет

Полиция задержала женщину. Ей инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство".
В одном из сел Николаевской области в новогоднюю ночь 30-летняя женщина, защищаясь, убила нападающего, который угрожал ей ножом. За это правоохранители хотят посадить ее на 15 лет.
Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.
В местном доме культуры в 6:00 утра 25-летний мужчина приставал к 30-летней женщине, угрожая ей ножом. Тогда женщина выхватила нож и защищаясь, убила молодого человека.
"По предварительной информации, местный житель приставал к женщине и даже достал нож, чтобы заставить ее ответить взаимностью. Чем она забрала и ударила им нетрезвого знакомого. От полученных ранений 25-летний потерпевший скончался на месте происшествия", — говорится в сообщении полиции.
Полиция задержала женщину. Ей инкриминируют ч. 1 ст. 115 УК "Умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.
В комментариях к сообщению полиции украинцы возмущены действиями правоохранителей. Там заметили, что убийство произошло во время самозащиты.
Читайте также:
- В Одессе коммунальщики собрали на улицах более 5 тысяч уже никому не нужных елок
- 28 драк и 35 конфликтов: на какие вызовы в Одесской области выезжали копы 1 января
- Мужчина погиб, много пострадавших: под Черкассами столкнулись два автомобиля (фото)