Угрожал ножом: в Одессе "кавалер" ограбил женщину на свидании

Злоумышленник отобрал деньги, телефон и золотые украшения.
В Одессе иностранец пригласил женщину на свидание после общения в Интернете. Встретились они у Воронцовской колоннады. Там он и ограбил женщину.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Злоумышленник начал угрожать одесситке ножом, отобрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.
44-летняя потерпевшая сообщила об этом полицию. Уже через несколько часов оперативники задержали правонарушителя в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки.
За совершение разбойного нападения иностранцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Хмельницкой области беременная женщина украла у мужчины, с которым недавно познакомилась, 10 900 грн.
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