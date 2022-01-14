Угрожал ножом: в Одессе "кавалер" ограбил женщину на свидании

Угрожал ножом: в Одессе "кавалер" ограбил женщину на свидании

Злоумышленник отобрал деньги, телефон и золотые украшения.

В Одессе иностранец пригласил женщину на свидание после общения в Интернете. Встретились они у Воронцовской колоннады. Там он и ограбил женщину.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Злоумышленник начал угрожать одесситке ножом, отобрал у нее смартфон, деньги, банковские карты и золотые украшения.

44-летняя потерпевшая сообщила об этом полицию. Уже через несколько часов оперативники задержали правонарушителя в Стамбульском парке и изъяли у него часть вещей одесситки.

За совершение разбойного нападения иностранцу грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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Напомним, в Хмельницкой области беременная женщина украла у мужчины, с которым недавно познакомилась, 10 900 грн.

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