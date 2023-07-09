Угрожал пистолетом: в Хмельницкой области парень изнасиловал ребенка

В городе Шепетовка на Хмельнитчине задержали 23-летнего парня, изнасиловавшего 15-летнюю девушку. Насилие над школьницей он совершил, угрожая ей пистолетом. За совершенное ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

Он сначала изнасиловал школьницу, а затем отобрал 200 грн, которые у девушки было при себе.

"Работники Шепетовского райуправления полиции оперативно отреагировали на совершение преступления и в течение суток установили личность нападающего. Им оказался 23-летний мужчина, который в содеянном признался и выдал правоохранителям стартовый пистолет SUR 2608 9 мм, которым запугивает потерпевшую", - говорится в сообщении.

Пока злоумышленник задержан. Ему сообщили о подозрении по ч.3 ст. 152 УК (изнасилование несовершеннолетней) и ч.4 ст. 187 УК (разбой, совершенный во время военного положения).

Напомним, в Броварах Киевской области 46-летний мужчина изнасиловал подростка во время сеанса массажа на территории оздоровительно-реабилитационного центра.

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