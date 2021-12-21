Угрожал порезать бензокосой: 16-летняя девушка с Черкасщины рассказала, почему до смерти избила отчима подруги

Жена покойного говорит, что ей жалко 16-летнюю подозреваемую.
В селе Новое Мисто Уманского района Черкасской области задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в убийстве 43-летнего отчима своей подруги. Подозреваемая рассказала, что она избила мужчину, потому что тот издевался над своей семьей.
Об этом сообщает черкасское издание provce.ck.ua.
Девушка рассказала, что защищала подругу и ее сестру от 43-летнего отчима
16-летняя Дарья рассказала, что все началось 14 декабря. Она пришла к своей подруге, чтобы забрать ее и младшую сестру к себе домой, поскольку родители девушек якобы пьянствовали. Однако ей это помешало сделать 43-летний отчим подруги. Тогда девушка впервые избила мужчину и осталась ночевать у друзей, поскольку они якобы боялись за свою безопасность.
На следующий день 16-летняя подозреваемая снова вернулась с подругой из учебы в дом 43-летнего мужчины. По ее словам, тот пытался ее избить, однако она его избила первой.
"Когда выходил, взял металлическую подставку и замахнулся на меня. Но меня спасла подруга. Тогда я начала его бить. Продолжила это делать и на улице. Под руку попалась швабра. По голове я его не била. Впоследствии он попросил, чтобы я доказала его до калитки. Он там стоял, потом упал. Когда я возвращалась домой, то он был жив. Спросила, будет ли оскорблять свою семью. Пообещал этого не делать", — говорит подозреваемая.
16-летняя девушка убеждает, что не хотела убивать мужчину
Тело мужчины у калитки 16-летняя девушка обнаружили на следующее утро, когда пришла к подруге.
"Утром он должен был идти в суд, потому что на него было заявление. Подруга рассказала, что он хотел зарезать ее бензокосой. Постоянно обижал эту семью, бил, воровал "детские" деньги. Но я не хотела его убивать. Если бы знала, что да получится, просто забрала бы детей и ушла", — утверждает подозреваемая.
Жена покойного говорит, что ей жалко 16-летнюю подозреваемую
Жена покойного Наталья рассказала, что в ту ночь она не искала мужа, поскольку была с детьми, а он постоянно исчезал из дома и мог не приходить по двое суток.
"Утром узнала, что произошло. Мне жалко ту девушку", — говорит жена покойного.
В заведении, не учится подозреваемая говорят, что девушка часто защищает друзей
В заведении, где учится подозреваемая, рассказали, что у девушки сложный характер, однако она постоянно защищает своих друзей.
"У нее выражено чувство справедливости. Если очень привыкает к человеку, то защищает его так, как умеет. Даже парней защищает. Явной агрессии мы в ней не увидели. После инцидента она отказалась с нами говорить", — говорит психолог Оксана Кудин.
Напомним:
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В селе Новое Мисто Уманского района обнаружили мертвым местного жителя. Он лежал во дворе собственного домовладения. 16-летнюю девушку, совершившую преступление, задержали. Ей грозит от семи до десяти лет лишения свободы.
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