Угрожал расправой с ножом: в Мукачево полиция задержала лицеиста

В Мукачево задержали агрессивного лицеиста с самодельным ножом / © Национальная полиция Украины

В четверг, 19 февраля, утром в одном из лицеев Мукачево разгорелся конфликт, едва не завершившийся трагедией. 17-летний ученик заведения, демонстрируя агрессивное поведение, угрожал другим лицеистам предметом, похожим на нож.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

В полиции сообщили, что сигнал об опасности поступил на спецлинию 102 от руководства учебного заведения. Администрация лицея вызвала полицию из-за ученика, который пугал других самодельным ножом. Правоохранители оперативно приехали и задержали парня прямо на территории заведения. Кроме ножа у подростка проверили телефон.

«При проверке гаджета несовершеннолетнего полицейские обнаружили сообщения с угрозами физической расправы и другой контент, что может свидетельствовать об опасных намерениях юноши», — отметили в пресс-службе полиции.

По информации полиции, в настоящее время 17-летний ученик доставлен в районное управление полиции для дачи показаний. К расследованию инцидента были привлечены специалисты киберполиции и представители социальных служб. Они должны установить мотивы подростка и проверить его возможные связи с онлайн-сообществами, пропагандирующими насилие.

Правоохранители продолжают опрашивать свидетелей и учителей лицея. Дальнейшая судьба юноши будет решаться с учетом результатов экспертиз и мер безопасности для учебного заведения.

