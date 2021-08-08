Угрожал совершить суицид: в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате

Угрожал совершить суицид: в Кривом Роге мужчина подорвался на гранате

По предварительной информации, самому 61-летнему подрывнику оторвало ногу.

В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой. Его госпитализировали.

Об этом сообщает "Відкритий".

В издании отмечают, что мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами. Сначала он требовал пройти на территорию завода. Затем позвонил в полицию и пригрозил, что совершит самоубийство. На место инцидента сразу же прибыли патрульные, нацгвардейцы и руководство городского отдела полиции.

Правоохранители долгое время вели с ним переговоры.

"Одну гранату "подрывник" отдал полицейским добровольно, вторую то ли выбросил, то ли уронил на асфальт", — рассказал в своем Telegram местный журналист Олег Ермолинский.

Сейчас полицейские готовятся к обыску внутри квартиры мужчины. Есть информация, что там может находиться схрон оружия.

По предварительной информации, самому 61-летнему подрывнику оторвало ногу. Его госпитализировали. Местные жители и правоохранители не пострадали, хотя сначала была информация, что трое копов получили ранения.

Відкритий

Как сообщает "Сегодня", мужчина с гранатами — ветеран АТО.

Напомним, что в Николаеве прогремел взрыв: в частный двор бросили гранату.

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