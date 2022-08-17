Угрожал убить и изнасиловал: на Волыни 49-летний мужчина набросился на 18-летнюю девушку

В Головненской территориальной громаде Волынской области 49-летний мужчина поиздевался над 18-летней односельчанкой.
Мужчина набросился на девушку и угрожая ее убить, изнасиловал.
Об этом сообщает прокуратура Волынской области.
Событие произошло 19 июня 2022 года на территории одного из заброшенных предприятий. Там 49-летний мужчина, угрожая убийством, изнасиловал 18-летнюю девушку.
Также подозреваемый избил потерпевшую. Девушка обратилась к стражам порядка и нападающего задержали.
Ему инкриминируют 1 ст. 152 ч.1 ст. 125 ч.1 ст. 129 УК Украины. Уголовное дело прокуратура передала в суд.
Напомним, в Германии 18-летнюю беженку из Украины изнасиловали дважды за 10 минут.
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