Угрожал убить: в Харькове мужчина напал на 12-летнюю девочку и требовал, чтобы она показала половые органы

Угрожал убить: в Харькове мужчина напал на 12-летнюю девочку и требовал, чтобы она показала половые органы

Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Харькове на проспекте Московский 36-летний мужчина напал на 12-летнюю девочку. Он, угрожая ребенку убийством, требовал, чтобы она показала свои половые органы.

Об этом сообщили в Нацполиции Харьковской области.

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Правоохранители во время патрулирования услышали детский крик о помощи. В лесопосадке они заметили ребенка и взрослого мужчину. Увидев копов, мужчина бросился бежать.

12-летняя девочка рассказала правоохранителям, что она шла к маме на автостанцию. По дороге ее остановил неизвестный, который предложил ей показать свои половые органы за деньги. Когда ребенок отказалась, нападающий угрожал ее убить. Тогда девочка закричала и это услышали правоохранители.

Полицейские задержали мужчину. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Нападающему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Харькове осудили иностранца, который надругался над ребенком.

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