Угрожал упаковать и вывезти: против мэра Ровно из-за скандальных заявлений о ромах открыли дело

Угрожал упаковать и вывезти: против мэра Ровно из-за скандальных заявлений о ромах открыли дело

Мэру Ровно грозит до 5 лет лишения свободы.

Против городского председателя Ровно Александра Третяка открыли производство из-за его заявлений о том, что он "упакует всех ромов в автобус и вывезет в Закарпатье".

Об этом сообщили в Нацполиции Ровенской области, сообщает РБК-Украина.

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Ему инкриминируют совершение умышленных действий, направленных на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства. Александру Третяку грозит штраф до 8500 грн или до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, на сайте Ровенского городского совета зарегистрировали электронную петицию с просьбой "привлечь к административной и уголовной ответственности ромское население". После этого мэр Ровно Александр Третьяк заявил, что его тоже возмущает поведение некоторых ромов. Он пригрозил "запаковать всех в автобус и вывезти".

После скандала мэр Ровно Александр Третяк извинился за свое заявление. Он заявил, что его слова были эмоциональными из-за многочисленных жалоб жителей города на нищих.

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