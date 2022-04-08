Угрожал волонтеру: в Винницкой области мэра задержали за стрельбу из автомата

Угрожал волонтеру: в Винницкой области мэра задержали за стрельбу из автомата

Злоумышленника сотрудники полиции задержали на рабочем месте.

В Винницкой области полиция задержала 57-летнего мэра Немирова за стрельбу из автомата. Местный волонтер 7 апреля сообщил, что глава города на территории городского совета стреляет из автоматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

По словам потерпевшего, он, как представитель волонтерской организации, принес в мэрию гуманитарную помощь для ВСУ: карематы и другие вещи. И между ним и главой города возник конфликт.

"В ходе спора мэр угрожал волонтеру физической расправой, нанес несколько ударов и выстрелил в воздух из автомата. Пострадавший успел покинуть территорию государственного учреждения и вызвал полицию. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Во время обыска в служебном кабинете мэра полицейские изъяли автоматическое оружие и патроны к нему. Основания для хранения и ношения оружия устанавливаются.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит лишением свободы сроком до семи лет.

Напомним, в Донецкой области разоблачили трех коллаборантов, которые передавали России информацию о передвижении ВСУ.

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